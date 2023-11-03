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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Haris Hajradinovic: Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum - Kasımpaşa Haberleri

        Haris Hajradinovic: Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum

        2018'den bu yana Kasımpaşa'da top koşturan Bosnalı yıldız Haris Hajradinovic, bu akşam Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde Habertürk'e konuştu. Türkiye'de kendisini evinde gibi hissettiğini dile getiren 29 yaşındaki futbolcu "Galatasaray maçları, oyuncuları heyecanlandırıyor. İnşallah gol atarım. Bu sene farklı bir Kasımpaşa var, karakterli bir takımız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:44
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        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
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        Süper Lig'de 18 puanla 5. sırada yer alan Kasımpaşa'da gözler bu akşam Galatasaray ile deplasmanda oynanacak zorlu maça çevrildi. Lacivert-beyazlıların yakın dönem tarihine damga vuran oyunculardan olan Haris Hajradinovic, zorlu müsabaka öncesinde Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

        Kasımpaşa'ya geliş sürecine değinen ve transferinin perde arkasını anlatan 29 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'yi her zaman seviyordum. Geniş bir aileye sahibim, Bosna'da yaşıyorlar, Kuzey Makedonya'da yaşayanlar var. Ailem buraya geldiğimde yardımcı oldu. O yüzden adaptasyon süreci kısa sürdü. Babam, annem, abilerim geliyorlar. Saraybosna buradan uçakla 1,5 saat, çok uzun bir süre değil. Beni Mustafa Denizli istemişti. Transfer çok kısa sürede oldu. Kasımpaşa beni çok istemişti. Ben de gelmek istedim. İş çok kolay bitti bence" dedi.

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        "Galatasaray maçında puanlar hedefliyoruz"
        "Galatasaray maçında puanlar hedefliyoruz"

        "KASIMPAŞA'NIN TESİSLERİ AVRUPA ÇAPINDA"

        Türkiye'deki ilk günlerine dair detaylar da veren Hajradinovic, Kasımpaşa'nın tesislerine hayran kaldığının altını çizerek şunları söyledi:

        "İlk gün buraya geldim, çok memnun oldum. Çünkü tesise baktım, tesisleri hiç böyle beklemiyordum. Türkiye'de çok iyi statlar, tesisler, oyuncular var biliyordum ama böylesini hiç beklemiyordum. Kasımpaşa'nın tesisi, en iyiler arasında. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın en iyi tesisleri arasında. Geldiğim ilk günden bu yana çok memnunum, devam etmek istiyorum"

        "BURADA KENDİMİ ÜLKEMDE HİSSEDİYORUM"

        Türkiye'deki Balkan kültürüne de değinen 29 yaşındaki yıldız, daha önce Süper Lig'de top koşturan yıldızları da hatırlatarak "Elvir Baliç var, Bolic vardı, kaleci Hasagic vardı. Zubanovic vardı. Kuzey Makedonyalı futbolcular da vardı. Cevat Prekazi vardı Arnavut. Balkanlar'daki futbolcular, Türkiye'ye gelmek istiyorlar, burada kendilerini ülkelerinde hissediyorlar. Ben de böyleyim, burada kendimi ülkemde hissediyorum." ifadelerini kullandı.

        "TOP GELMEDEN ÖNCE GÖRMEK ZORUNDAYIM"

        Aytaç Kara'nın İstanbulspor'a attığı golün gelişimini anlatan yıldız orta saha kendi performansına da değinerek "Her zaman yüzde yüzümle oynamak istiyorum, en doğru şeyi yapmak istiyorum ama zaman zaman bu zor oluyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Top gelmeden önce düşünmek, sahadaki boşlukları görmek zorundayım. Ngoy adamı getirdi orada alan açtı, top bana gelmeden önce orayı gördüm. Hemen oynadım, top Aytaç'a geldi ve o da tekte gol attı. Bence çok güzel oldu" dedi.

        "BU SENE FARKLI BİR KASIMPAŞA VAR"

        Bu akşam oynanacak Galatasaray müsabakasıyla ilgili konuşan Hajradinovic, "Bu tarz maçlar her zaman heyecanlandırıyor, yılda bir iki defa oynuyorsun. Yeni oyuncular var, onlar da ben de heyecanlıyız. Çok iyi maç olacak. Taraftar ne zaman destek verirse daha fazlasını yapmak istiyoruz. Galatasaray güçlü ve evinde oynuyor ama biz de güçlü bir takımız. Karakter takımıyız. Bu sezon farklı bir Kasımpaşa var. Yüzde 100'ümüzü göstereceğiz, sahaya çıkınca sonucu göreceğiz. İnşallah gol atarım" ifadelerini kullandı.

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