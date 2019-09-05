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HaberlerGündemSafran Sokak'ta neler konuşuldu! 4'lü takrir iddiası

Safran Sokak'ta neler konuşuldu! 4'lü takrir benzetmesi

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AK Parti'de Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi sonrası Üstün, CHP’de 7 Haziran 1945 yılında yaşanan ve yakın tarihte "4'lü takrir" olarak anılan olayı hatırlattı

AK Parti'de ihraç

AK Parti yönetimi Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı’yı partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu’a sevk etti. Bu kararın ardından Davutoğlu ekibi İstanbul’da bir değerlendirme toplantısı yaptı. İhracı istenen isimlerle birlikte yaklaşık 30 kişi, Davutoğlu’nun Levent Safran Sokak'ta bulunan çalışma ofisinde bir araya geldi. Öncelikle ihraç sürecini başlatan karar, ardından bundan sonra izlenecek stratejiler masaya yatırıldı.

Ayhan Sefer Üstün neler konuşulduğunu Habertürk’ten Saliha Çolak'a aktardı.

4'LÜ TAKRİR BENZETMESİ

7 Haziran 1945'te CHP grubuna verilmek üzere Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından hazırlanan, Anayasa ve demokrasiye uygun hareket edilmesi çağrısını içeren önerge Türk siyaset tarihine "4'lü takrir" olarak geçmişti.

Meclis'te yaşanan tartışmaların ardından 4 vekilden önergenin geri çekilmesi istense de bu talep reddedildi. İlerleyen günlerde Adnan Menderes ve Fuat Köprülü CHP'den ihraç edilirken, Adnan Menderes ve Refik Koraltan da karara tepki göstererek CHP'den istifa etti. CHP'den ayrılan 4 isim Demokrat Parti'yi kurdu.

Ayhan Sefer Üstün de "4'lü takrir"i hatırlatarak şunları söyledi:

"Biz dört kişiyiz orada da dört kişi vardı. Demokrat Parti’nin doğuşuna benziyor. AK Parti’nin kuruluşunda da Yenilikçiler vardı. Yeniden o dönemlerin yöneticilerinin yaptığı hatalara düşüyorlar. CHP yöneticileri o dönemde yanlış yapmıştı, FP yöneticilerinin yaptığı hataları şimdi tekrar ediyorlar. AKP’lileşmiş bir AK Parti yönetimi bunu yapıyor."

"GÜLÜNECEK BİR OLAY"

Karara şaşırdıklarını söyleyen Üstün, partiden ihraç edilecek bir suç işlemediklerini ifade etti. Davutoğlu'nun da karara şaşırdığını belirten Üstün, "Kendisi kararı tebessümle karşıladı. 'Gülünecek bir olay. Ama biz partimiz ve ülkemiz adına gülemiyoruz' dedi. Vakur bir şekilde süreci yönetmemiz gerektiğini söyledi” dedi. Üstün’ün aktardığına göre, Safran Sokak buluşmasında yapılan değerlendirmeler şöyle:

"AK PARTİ NEREYE SÜRÜKLENİYOR"

Üstün karara ilişkin olarak, "Biz ne söyledik? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yanlış yürüdüğünü ülkenin sıkıntıya sokulduğunu söyledik, ‘ülkeyi uçurumun kenarına götürüyor’ dedik. Bunları dediğimiz için bu yapıldı? Partinin kuruluşunda ‘üç Y ile mücadele sözü’ vardı. Biz yolsuzlukla mücadele edilsin’ dediğimiz için mi ihraç edilmek isteniyoruz. Farklı fikirlere saygı duyulacaktı. Kendi evlatlarının fikirlerine saygı duymuyorsa şimdi nereye koşuyor bu parti? AK Parti nereye sürükleniyor? Biz kimseye hakaret etmedik, kibar cümlelerle eleştirilerimizi söyledik. Buna bile tahammül edemiyorlar, nasıl fikir hürriyeti, ortak akıl olacak?" dedi. 

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