Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sürecin aynı ilerlemesi durumunda KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Henüz net bir tarih bilgisi gelmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 4 Mart'ta ilan edilmişti.

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

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