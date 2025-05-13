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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları bekleniyor!

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM KPSS 2025/4 tercih (yerleştirme) işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı 2025 yılında biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık teknikeri, teknisyen ve diğer birçok kadroya alım gerçekleştirecek. Personel alımı başvuruları 8 Mayıs'ta sona erdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 14:26 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:28
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        Sağlık Bakanlığı personel alımı yerleştirme (tercih) sonuçları sorgulanıyor. Bakanlık bünyesine hemşire, diyetisyen, ebe gibi pek çok alanda alım yapılacak. Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı aracılığıyla gerçekleşti. Peki Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sürecin aynı ilerlemesi durumunda KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının Mayıs ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 4 Mart'ta ilan edilmişti.

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        18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE

        Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.

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        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

        15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

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