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Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı ile ilgili araştırmalar iyice arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından alınan başvuruların sonuçlarına ilişkin heyecan dorukta. Peki, merakla beklenen Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022?

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  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? 2022 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Sağlık Bakanlığı engelli sürekli işçi alımı ile ilgili müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelmişti. 1356 işçi alımının yapılacağı başvuruların sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. İşte ayrıntılar...
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? 2022 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    BAKAN KOA'DAN ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

    Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1.356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos 2022 tarihine kadar http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? 2022 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    İlan edilen engelli sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlıkça doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? 2022 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak.
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? 2022 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    Bakanlıkça ilan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine 2 yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.
  • Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak 2022? 2022 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

    SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sağlık Bakanlığı 1356 engelli işçi alımı başvuru sonuçları için henüz net bir tarih verilmedi. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

     

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