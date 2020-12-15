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Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları açıklandı! 2020/14 atama sonuçları

Binlerce adayın merakla beklediği Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih sonuçları açıklandı! 2020/14 atama sonuçları

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı yapılacağını açıklamış ve adaylardan KPSS puanlarına göre tercih başvuruları alınmıştı. ÖSYM KPSS tercih sonuçlarını bugün açıkladı. Aşağıda yer alan linkten KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranına tıklayarak TC kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

2020 / 14 KPSS ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM KPSS TERCİH SONUÇLARINI AÇIKLADI

ÖSYM, 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Aralık 2020 tarihinde 15.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

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