Sagopa Kajmer, helikopter kazası nedeniyle Giresun konserini erteledi
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimiz şehit oldu. Bunun üzerine rapçi Sagopa kajmer, 11 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan Giresun konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu
Giriş: 10.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:09
Sagopa Kajmer, 11 Aralık'ta Giresunlu hayranlarıyla buluşacaktı. Ancak Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimizin şehit olmasının ardından konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan rapçi, şu ifadeleri kullandı:
Isparta'da meydana gelen helikopter kazası nedeniyle 11 Aralık tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız Giresun konserimiz ileri bir tarihe ertelenmişti. Milletimizin başı sağ olsun.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ