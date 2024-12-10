Sagopa Kajmer, helikopter kazası nedeniyle Giresun konserini erteledi Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimiz şehit oldu. Bunun üzerine rapçi Sagopa kajmer, 11 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan Giresun konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu

Habertürk Giriş: 10.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:09 facebook

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