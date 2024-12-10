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        Haberler Magazin Sagopa Kajmer, helikopter kazası nedeniyle Giresun konserini erteledi - Magazin haberleri

        Sagopa Kajmer, helikopter kazası nedeniyle Giresun konserini erteledi

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimiz şehit oldu. Bunun üzerine rapçi Sagopa kajmer, 11 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan Giresun konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 09:09 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:09
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        Giresun konserini erteledi
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        Sagopa Kajmer, 11 Aralık'ta Giresunlu hayranlarıyla buluşacaktı. Ancak Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düşen askeri helikopterde 6 askerimizin şehit olmasının ardından konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan rapçi, şu ifadeleri kullandı:

        Isparta'da meydana gelen helikopter kazası nedeniyle 11 Aralık tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız Giresun konserimiz ileri bir tarihe ertelenmişti. Milletimizin başı sağ olsun.

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        #sagopa kajmer
        #Giresun konseri
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