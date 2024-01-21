Fuat Ergin, konuk olduğu bir programda kendisine yöneltilen "Sana rapin 3 büyüklerden 1'i desem hadsizlik etmiş olur muyum? Bir anda '2 Pushta'yı söylemeye başlar mısın?" şeklindeki soruya Ceza ve Sagopa Kajmer'i kastederek "Yok asla söylemeye başlamam ama yani onların hayattaki en büyük şanslarından biri benimle kıyaslanmak" cevabını vermişti.

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"BEN VE CEZA İLE KENDİNİ KIYASLAMA"

Sagopa Kajmer, Fuat Ergin'in sözlerine karşılık olarak sosyal medya hesabı üzerinden karşılık verdi. Kajmer, "Ben ve Ceza ile kendini kıyaslama bu bir; Osmanlıca sözlükler karıştırıp söz yazma bu iki. Ayrıca bana ne mikrofon aldın ne de müzik programı aldın bu da üç... Bir de şu şarkını dinle" dedi.