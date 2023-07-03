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HABERTURK.COM

Şahan Gökbakar ile yapımcı - yönetmen Murat Şeker, sosyal medya hesapları üzerinden büyük tartışma yaşadı. Şeker, Disney Plus'ın orijinal Türk yapımlarını platformdan kaldırma kararı üzerine "Koşa koşa Amerikalılara filmlerini satanlar şimdi paşa paşa özür diliyorlar. Biz demiştik ama kötü olmuştuk... Bazı insanlar parayı çok seviyor. Ama "Daha çok" aslında "Daha iyi" değil. Onu anlamıyorlar" şeklinde yorumda bulundu.

Murat Şeker

Şahan Gökbakar, Murat Şeker'in bu yorumuna "Bana mı laf çakıyorsun aklınca sen? Ya kaç kere "Beni de alın" diye Disney ile görüşmedin mi? Haydi "Görüşmedim" de. 'Çakallarla Dans'ı TAFF Pictures ve TİM'S ile beraber Disney'e satmadın mı kardeşim? Cemal Ağabey'e ve Timur'a saygım var daha yazmayayım da birader. Sen ne kolpa adamsın ya..." şeklinde cevap verdi.

Şahan Gökbakar

Keza, Şahan Gökbakar, dün yaptığı paylaşımda şunları dile getirmişti: Disney Başkanı Bob Iger Bey'in aldığı kararla strateji değişikliği yapmışlar. Ve birçok ülkede yerel içerikleri platformdan atmışlar. 'Atmışlar' diyorum çünkü bizim de bir hafta önce haberimiz oldu. Bob Iger'in aldığı bu karara Disney+ Türkiye yönetiminin de çok üzgün olduğunu yakından biliyorum. Milyonlarca seyircimizin biz yalnızca bu platformdayız diye Disney+'ya üye olduğunun farkındayım. Ve kendimi mahcup hissediyorum. Hepinizden özür diliyorum. Böyle bir kararı bu kadar keyfe keder, seyircisine tek açıklama yapmadan alan ve üyelerini bu kadar umursamayan Disney Plus'ın yaptığını çok yanlış buluyorum. 5 yıl boyunca sadece Disney'de olup yayınlanmamak ve seyircimden uzak kalmak benim için kabul edilebilir değil. Mutluluğum Disney gibi bir platformda dünya rekoru kırmış olmamız ve bunun gururu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve emin olun yakın zamanda yeniden birlikte olacağız. Seyircilerimize saygılarımla.