Şahika Ercümen'den 4 günde 3 altın madalya

Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası, 62 sporcunun katılımıyla 31 Ağustos - 3 Eylül 2024 arasında gerçekleştirildi.

4 gün süren nefes kesici yarışmalar sonunda şampiyon değişmedi. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.

Milli sporcu, sabit ağırlık mono palet kategorisinde 85 metre, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 77 metre ve paletsiz ip destekli dalış kategorisinde 75 metreye dalarak şampiyonanın birinciliği elde etti.

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3 Eylül’de Kaş’ta düzenlenen ödül töreninde Şahika Ercümen duygularını şöyle dile getirdi; "Zafer Bayramımız akabinde kazandığım altın madalyayla ülkemizi eylül ve ekim aylarında yapılacak dünya şampiyonalarında en iyi şekilde temsil ederek yeni zaferlere imza atmak istiyorum.

Önümde 3 tane önemli uluslararası turnuva var. Bu şampiyonluğun motivasyonuyla da çalışmaları arttırıp Yunanistan’da, Korsika’da ve Kaş’ta yapılacak yarışmalarda da ülkemiz için altın madalyayı hedefliyorum."