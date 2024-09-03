Şahika Ercümen'den 4 günde 3 altın madalya
Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya elde etti
Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası, 62 sporcunun katılımıyla 31 Ağustos - 3 Eylül 2024 arasında gerçekleştirildi.
4 gün süren nefes kesici yarışmalar sonunda şampiyon değişmedi. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.
Milli sporcu, sabit ağırlık mono palet kategorisinde 85 metre, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 77 metre ve paletsiz ip destekli dalış kategorisinde 75 metreye dalarak şampiyonanın birinciliği elde etti.
3 Eylül’de Kaş’ta düzenlenen ödül töreninde Şahika Ercümen duygularını şöyle dile getirdi; "Zafer Bayramımız akabinde kazandığım altın madalyayla ülkemizi eylül ve ekim aylarında yapılacak dünya şampiyonalarında en iyi şekilde temsil ederek yeni zaferlere imza atmak istiyorum.
Önümde 3 tane önemli uluslararası turnuva var. Bu şampiyonluğun motivasyonuyla da çalışmaları arttırıp Yunanistan’da, Korsika’da ve Kaş’ta yapılacak yarışmalarda da ülkemiz için altın madalyayı hedefliyorum."
Katıldığı her yarışmayı birincilikle tamamlayarak 3 altın madalya alan milli sporcu, 5 Eylül’de Korsika AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda, 16 Eylül’de Antalya / Kaş CMAS Dünya Serbest Dalış Kupası’nda ve ardından 2 Ekim’de Yunanistan Kalamata’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonaları’nda yarışarak ülkemizi temsil edecek.