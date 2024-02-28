Şahmeran duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Şahmeran duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Birçok kişi tarafından önemine dikkat çekilen bu duayı düzenli olarak okuyabilir ve sıkıntılı zamanlarınıza ilaç gibi gelmesini sağlayabilirsiniz. Şahmeran Duası; yoksulluk durumundan kurtulmak, hayırlı kısmet bulmak, dünya sorunlarından uzaklaşmak ve ruhsal huzur bulmak gibi birçok fazilete sahiptir. Peki Şahmeran Duası günde kaç kez, ne zaman ve nasıl okunmalı? Merak ediyorsanız yazının devamını okuyun…

Şahmeran Duası Anlamı Nedir?

“İyi insanların duası” anlamına gelen Şahmeran Duası, halk arasında daha çok istek ve niyetlerle ilişkilendirilerek okunmaya başlanmıştır. Allah’ın isimlerini bir arada bulundurduğundan birçok kişi tarafından önemli bulunan bir duadır. Bu duaya ismini veren “Şahmeran” kelimesi ise “Yılanların şahı” anlamına gelir. Duanın ismini zikrederken tam da bu nedenle “Şahmeran” kelimesinin vurgulanması konusuna dikkat edilmelidir.

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Şahmeran Nereden Gelir?

Şahmeran kelimesi toplamda iki kök kelimeden oluşur; “Şah” ve “Meran”. Şah sözcüğü “iyi” ve “dürüst” anlamına gelirken Meran sözcüğü “insanlar” manasını taşır. Bu iki kök sözcük bir araya gelir ve ortaya “iyi insanların duası” anlamı çıkar. Kur’an-ı Kerim’de geçmese de dini kaynaklarda sözü edilen Şahmeran Duası, içerisinde geçen sözlerle de dikkat çekicidir.

Şahmeran Duası’nda Neler Geçer? Şahmeran Duası anlamı ve içeriğiyle Müslümanların sevdiği ve sık okuduğu bir duadır. İçeriğinde dinimize yönelik güzel ifadeler geçer ve bu dua, Allah’ın birbirinden güzel isimlerinin içinde geçtiği en dikkat çekici dualardan biridir. “Duaların en büyüğü” olarak bilinen Şahmeran Duası okunuşunu öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz. REKLAM Şahmeran Duası Okunuşu İşte Şahmeran Duası okunuşu; Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum.Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim. Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad.Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid. Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim.Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim. Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu.Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu. Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim.Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim. Allahu la ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan.Allahu la ilahe illa Huvel Kadir’ul Kahiru. REKLAM Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim.Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim. Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs.Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin. Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis.Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna. Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn. Subhane birahmetike ya erhammerrahimin. Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.