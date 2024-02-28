Meryem suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Meryem suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti

Meryem Ne Demek?

Meryem Suresi’ne adını veren Meryem kelimesi Arapça kökenli isimler arasındadır. Bu isim, “örtülen” ve “elbise giyen” gibi anlamlara gelir. Sure, Hz. Meryem’in oğlu İsa’yı dünyaya getirişini anlatır. Bu nedenle de adı “Meryem Suresi” diye geçer. Meryem Suresi anlamı bu şekildedir.

Meryem Suresi Faziletleri

İslam alimleri tarafından yapılan Meryem Suresi tefsiri ve yorumlamalar neticesinde bu sureyi okuyanların sahip olacağı faziletler aşağıda sıralanmıştır;

Bu sureyi düzenli olarak okuyan kişilerin bol rızıklı hayatları ve bereketli evleri olur.

Sure, okuyan kişiyi can, mal ve evlat gibi konularda şanslı hâle getirir.

Düzenli Meryem Suresi okuyan kişilerin zenginliğe ulaşması kolaylaşır.

Kolay doğum yapmak isteyen hamile kadınların bu sureyi okuması tavsiye edilir.

Hamile kalmak isteyenlerin bu sureyi düzenli okuması önerilir.

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Meryem Suresi Okunuşu

Meryem Suresi Arapça okunuşu aşağıda verilmiştir;

Kef ha ya ayn sad

Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya

İz nada rabbehu nidaen hafiyya

Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya

Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya

Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya

Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya

Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya

Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a

Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya

Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya

Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya

Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya

Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya

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Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya

Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya

Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya

Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya

Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya

Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya

Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya

Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya

Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya

Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya

Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya

Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşerî ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya

Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya

Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya

Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya

Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya

Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya

Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya

Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya

Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun

Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekûn

Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym

Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym

Esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın

Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun

İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun

Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya

İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a

Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya

Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya

Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya

Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya

Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya

Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya

Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya

Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya

Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya

Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya

Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya

Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya

Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya

Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya

Ve rafa'nahü mekanen aliyya

Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya

Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya

İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a

Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya

La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya

REKLAM Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya

Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)

Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya

Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya

E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a

Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya

Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya

Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya

Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya

Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya

Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya

Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya

Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda

Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda

E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda

Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda

Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda

Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda

Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza

Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda

E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza

Fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda

Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda

La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda

Ve kalittehazer rahmanü veleda

Le kad ci'tüm şey'en idda

Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda

En deav lirrahmani veleda

Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda

İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda

Le kad ahsahüm ve addehüm adda

Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda

Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda

Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadinev temeu lehüm rikza

REKLAM Meryem Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. ﴾1﴿ Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. ﴾2﴿ Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. ﴾3﴿ O şöyle demişti: "Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım." ﴾4﴿ "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!" ﴾5-6﴿ (Allah şöyle dedi:) "Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik." ﴾7﴿ Zekeriyya, "Rabbim!" "Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?" ﴾8﴿ (Vahiy meleği) dedi ki: "Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: "Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım." ﴾9﴿ Zekeriyya, "Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver", dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" dedi. ﴾10﴿ Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah'ı tespih edin" diye işaret etti. ﴾11﴿ REKLAM Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. ﴾12-14﴿ Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun! ﴾15﴿ (Ey Muhammed!) Kitapta (Kur'an'da) Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. ﴾16-17﴿ Meryem, "Senden, Rahmân'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)" dedi. ﴾18﴿ Cebrail, "Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim" dedi. ﴾19﴿ Meryem, "Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. ﴾20﴿ Cebrail, "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" dedi. ﴾21﴿ Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. ﴾22﴿ Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" dedi. ﴾23﴿ Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: "Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı." ﴾24﴿ . "Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün." ﴾25﴿ "Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de. ﴾26﴿ Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: "Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!" ﴾27﴿ "Ey Hârûn'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi." ﴾28﴿ Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. "Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" dediler. ﴾29﴿ Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı (İncil'i) verdi ve beni bir peygamber yaptı." ﴾30﴿ "Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti." ﴾31﴿ "Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı." ﴾32﴿ "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir)." ﴾33﴿ Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. ﴾34﴿ Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "ol!" der ve o da oluverir. ﴾35﴿ Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O'na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur. ﴾36﴿ (Fakat hıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline! ﴾37﴿ Bize gelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. ﴾38﴿