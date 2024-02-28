Yasin suresi okunuşu ve Türkçe anlamı: Yasin suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti
Yasin suresi Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak kabul edilir. İçinde pek çok fazilet barındıran Yasin suresini okuyana sonsuz faydalar sunar. "Kim Yasin'i okursa, Allah onun okumasına, Kur'an'ı on kere okumuş gibi sevap yazar" rivayet edilmiştir. İşte Yasin suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri….
Yasin suresi Mekke döneminde inmiştir. Kur’an’daki sıralamada otuz altıncı, iniş sırasına göre kırk birinci suredir. 83 ayetten oluşan Yasin suresi adını “Yâ-Sîn” adlarından almıştır. Bu harfler ayrı ayrı okunduğu için “hurûf-ı mukattaa” diye adlandırılan harflerdendir. Yasin suresinde Hz. Muhammed’in (SAV) hak peygamber olduğu, kendisine indirilen Kur’an delilleriyle desteklenerek açıklanır. Surede temel olarak insanın ahlaki sorumluluğu, vahiy, Hz. Muhammed’i yalanlayan ve reddeden Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah’ın (CC) birliğini gösteren kanıtlar ahiret yaşamı konuları ele alınmaktadır.
Yasin Suresi Okunuşu
Yasin suresi pek çok müminin her gün okumayı alışkanlık haline getirdiği surelerden biridir. Kur’an dili Arapçadır. Yasin Suresi Arapça Yazılışı ile bilmeyenler bu sureyi Türkçe yazımıyla okumaktadırlar. Aşağıda Yasın Suresi okunuşu yer almaktadır:
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Yasin Süresi Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2, 3, 4. (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.
5, 6. Kur’an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
26, 27. (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine): “Cennete gir!” denildi. O da, “Keşke kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi!” dedi.
34, 35. Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve içlerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?2
Yasin Suresi Tefsiri (Diyanet)
Ya-Sin harfleri; Bir anlayışa göre bunlar, bazı sûrelerin başında yer alan ve ayrı ayrı okunduğu için “hurûf-ı mukattaa” diye adlandırılan harflerdendir (bu konuda bilgi için bk. Bakara 2/1). Diğer eğilime göre ise “yâsîn” ayrı iki harf değil, anlamı olan bir kelimedir. Bu eğilim içinde kuvvetli bulunan görüşe göre bu kelime Arapça’nın bazı lehçelerinde “ey kişi, ey insan!” anlamına gelmektedir; burada kendisine hitap edilen kişi ise Hz. Muhammed’dir. Hatta Saîd b. Cübeyr’den, bunun Resûlullah’ın isimlerinden biri olduğu da rivayet edilmiştir (İbn Atıyye, IV, 445). Bu kelimenin Allah’ın isimlerinden biri olup burada o isme yemin edildiği, söze başlama ifadesi ve Kur’an’ın isimlerinden olduğu görüşleri de vardır (Taberî, XXII, 148-149).
Araplarda yalan yere yemin etmenin dünyanın harabına yol açacak kadar ağır bir kötülük olduğuna inanılırdı. Resûl-i Ekrem de bir hadisinde bu anlayışı teyit etmiştir. İşte bu âyetlerde Hz. Muhammed’in gerçek bir peygamber olduğu bir yemine bağlı olarak ifade edilmektedir; üzerine yemin edilen ise muhataplarınca kendileri tarafından bir benzerinin ortaya konamayacağı anlaşılmış bulunan eşsiz mûcize Kur’an-ı Kerîm’dir (Râzî, XXVI, 41).
“Hikmet dolu” diye çevrilen 2. âyetteki hakîm kelimesi, “muhkem, sağlam; öğütleri, buyruk ve yasakları yerli yerince olan” şeklinde de anlaşılmıştır (İbn Atıyye, IV, 446).
Genellikle müfessirler, “ataları uyarılmamış” ifadesiyle, Hz. Muhammed’in ilk muhatap kitlesi olan Kureyş ve çevresindekilere yakın zamanlarda bir peygamber gönderilmemiş olduğuna işaret edildiği kanaatindedirler (bu konuda ayrıca bk. Secde 32/3; Sebe’ 34/44; Fâtır 35/24). Meâlde esas alınan bu mâna burada geçen “mâ” kelimesinin olumsuzluk edatı sayılmasına göredir. Bu kelimenin mahiyeti ve cümledeki rolü konusundaki farklı kanaatlere göre âyetin aynı kısmına “ataları uyarılmış” veya “atalarının uyarıldığı şeyle” anlamı da verilebilir. Bu takdirde geçmiş devirlerdeki bütün insanlar kastedilmiş olur (Taberî, XXII, 150; İbn Atıyye, IV, 446). Yine bu yaklaşıma göre cümlenin devamı ile uyumu açısından meâlin “Ataları uyarılmış ama kendileri gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye” şeklinde olması gerekir (Zemahşerî, III, 280).
Tefsirlerde genellikle, gerçekleşeceği belirtilen “söz”den maksadın Hûd sûresinin 119. âyeti ile Secde sûresinin 13. âyetinde geçen Allah Teâlâ’nın “Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım!” şeklindeki yemin ifadesi olduğu belirtilir (meselâ Zemahşerî, III, 280; başka yorumlar için bk. Râzî, XXVI, 43-44).
8 ve 9. âyetlerdeki tasvir için yapılan izahları şöyle özetlemek mümkündür: Pek çok açık kanıta rağmen inatla inkârcılıklarını sürdürenler öyle iç ve dış etkenler, öyle psikolojik ve sosyolojik şartlar ve alışkanlıklarla kuşatılmışlardır ki, boyunlarına çenelerine kadar dayanan boyunduruklar geçirilmiş gibidirler; kafaları yukarı kalkık, gözleri aşağıya kaymıştır; hangi yöne dönseler hidayet ışığına uzaktırlar; böbürlendikleri ve nefislerine tutsak oldukları için Fussılet sûresinin 53. âyetinde sözü edilen delilleri, gerek kendilerini çevreleyen dış âlemdeki gerekse ruhî ve biyolojik yapılarındaki kanıtları artık göremezler. Boyunlarına halkalar geçirildiğinin belirtilmesi, insanın fıtratına yerleştirilen cebrî bir durumdan değil, onların kendi işledikleri suçtan ötürü gördükleri bir karşılıktan söz edildiğini gösterir; zira bunlar birer cezalandırma aracıdır, ceza ise suçun karşılığıdır (başka açıklamalarla birlikte bk. Râzî, XXVI, 44-46; Elmalılı, VI, 4010). Bazı müfessirlere göre 8. âyette, inkârcıların bu tutumlarının onları sahip oldukları imkânlardan başkalarını yararlandırmaktan ve Allah yolunda harcama yapmaktan da alıkoyduğuna işaret edilmektedir (Taberî, XXII, 151; Şevkânî, IV, 413).
Yasin Duası
Yasin suresi okunduktan sonra okunan duaya Yasin Duası denir. Aşağıda Yasin duası bulunmaktadır:
E'uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inni es'elüke sabran cemilan ve kalben selima ve lisanen zakira ve dua'en müstecaba ve kitaben yemina ve rızkan halala ve naimen mukima ve cenneten ve harira ve nadraten ve sürura. Ya kadiyel ‘hacat. Veya mucîbet deavat. Ya kaşifed'durri vel'belliyyat. Ya alimes'sırrı vel'hafiyyat. İkdı haceti fi hazihıs'saatil'mübaraketî bi hürmeti yasin vel'kuranil hakiym. Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün feyekun. Fesubhanellezi biyedihi melekutü külli şey'in ve ileyhi turceun.
Yasin Duası Türkçe Anlamı
Ya Rab okuduğum bu Yaisîn-î Şerifi yüce dergahında kabul et. Ya Rabbî bu dadan nasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (Aleyhisselamın) aziz, latif ruhu şerifesine hediye ettim, haberdar eyleyip, kabul et ya Rabb. Ölmüşlerimizi ve cümlemizin peygamberin şefaatına nail eyle ya Rabb. Gelmiş geçmiş bütün Peygamberlerin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledim. Kabul et ya Rabb. Ya Rab okuduğumuz Yasin-i Şerifin sevabına ölmüşlerin aziz ruhlarına hediye eyledim, kabul eyle ey Allah'ım. Kabirlerî Kur'an nuruyla nurlandır, mekanları cennet olsun ya Rabbim. Kabirlerini cehennem çukuru yapma ya Rabbim. Okuduğum Yasin'i Şerif'i ve dualarımızı kabul et ya Rabbim. Bi-hurmeti Taha ve Yasin, vel hamdülillahi Rabbîl-alemin.
Subhane Rabbuke Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alelmurselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.