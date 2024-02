Yasin suresi okunuşu ve Türkçe anlamı: Yasin suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti

Yasin suresi Mekke döneminde inmiştir. Kur’an’daki sıralamada otuz altıncı, iniş sırasına göre kırk birinci suredir. 83 ayetten oluşan Yasin suresi adını “Yâ-Sîn” adlarından almıştır. Bu harfler ayrı ayrı okunduğu için “hurûf-ı mukattaa” diye adlandırılan harflerdendir. Yasin suresinde Hz. Muhammed’in (SAV) hak peygamber olduğu, kendisine indirilen Kur’an delilleriyle desteklenerek açıklanır. Surede temel olarak insanın ahlaki sorumluluğu, vahiy, Hz. Muhammed’i yalanlayan ve reddeden Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah’ın (CC) birliğini gösteren kanıtlar ahiret yaşamı konuları ele alınmaktadır.

Yasin Suresi Okunuşu

Yasin suresi pek çok müminin her gün okumayı alışkanlık haline getirdiği surelerden biridir. Kur’an dili Arapçadır. Yasin Suresi Arapça Yazılışı ile bilmeyenler bu sureyi Türkçe yazımıyla okumaktadırlar. Aşağıda Yasın Suresi okunuşu yer almaktadır:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Yasin Duası

Yasin suresi okunduktan sonra okunan duaya Yasin Duası denir. Aşağıda Yasin duası bulunmaktadır:

E'uzu billahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatü vesselamü ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inni es'elüke sabran cemilan ve kalben selima ve lisanen zakira ve dua'en müstecaba ve kitaben yemina ve rızkan halala ve naimen mukima ve cenneten ve harira ve nadraten ve sürura. Ya kadiyel ‘hacat. Veya mucîbet deavat. Ya kaşifed'durri vel'belliyyat. Ya alimes'sırrı vel'hafiyyat. İkdı haceti fi hazihıs'saatil'mübaraketî bi hürmeti yasin vel'kuranil hakiym. Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün feyekun. Fesubhanellezi biyedihi melekutü külli şey'in ve ileyhi turceun.

Yasin Duası Türkçe Anlamı

Ya Rab okuduğum bu Yaisîn-î Şerifi yüce dergahında kabul et. Ya Rabbî bu dadan nasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (Aleyhisselamın) aziz, latif ruhu şerifesine hediye ettim, haberdar eyleyip, kabul et ya Rabb. Ölmüşlerimizi ve cümlemizin peygamberin şefaatına nail eyle ya Rabb. Gelmiş geçmiş bütün Peygamberlerin ve bilcümle Evliyaullahın mübarek ruhlarına hediye eyledim. Kabul et ya Rabb. Ya Rab okuduğumuz Yasin-i Şerifin sevabına ölmüşlerin aziz ruhlarına hediye eyledim, kabul eyle ey Allah'ım. Kabirlerî Kur'an nuruyla nurlandır, mekanları cennet olsun ya Rabbim. Kabirlerini cehennem çukuru yapma ya Rabbim. Okuduğum Yasin'i Şerif'i ve dualarımızı kabul et ya Rabbim. Bi-hurmeti Taha ve Yasin, vel hamdülillahi Rabbîl-alemin.

Subhane Rabbuke Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alelmurselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.