Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, bu açıklamasından kısa bir süre sonra trafik kazası geçirmiş ve korku dolu anlar yaşamıştı.

Sahra Işık'ın Bentley marka otomobili dikkat çekmişti.

Kazanın ardından bebeğinin sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye koşan Sahra Işık, daha sonra geçirdiği kazanın psikolojisini atlatmak için eşi İdris Aybirdi ile Paris'e gitti.