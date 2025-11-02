Habertürk
        Sahte altın çetesi aile çıktı!

        Iğdır'da sahte altın operasyonu

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, ildeki kuyumculara sahte altın sattıkları tespit edilen anne, abi ve kardeşten oluşan üç kişilik şüpheli grup yakalandı.

        Giriş: 02.11.2025 - 16:45 Güncelleme: 02.11.2025 - 16:45
        Sahte altın çetesi aile çıktı!
        Iğdır'da 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığı öne sürülen anne ve 2 çocuğu, yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kent merkezinde kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin 3 farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığını tespit etti. İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin araçla Kars yönüne gittiklerini saptadı. Iğdır ve Kars emniyet müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla şüphelilerin aracı durduruldu. Anne ve 2 çocuğu oldukları belirlenen şüphelilerin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 95 gram sahte altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

        Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kente getirilen şüpheliler hakkında 'Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. Anne ve çocuklarının Kars ve çevre illerde birçok kuyumcuya da benzer yöntemle sahte altın sattığı bilgileri üzerine soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

