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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahte ilanla 7 milyonluk "kapora" vurgunu! - En son haberler

        Sahte ilanla 7 milyonluk "kapora" vurgunu!

        Kütahya'da sosyal medyada verdikleri ev satış ilanları üzerinden "kapora" dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 1'i kadın, 8 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı yöntemle 4 kişiyi, 7 milyon lira dolandırdığı tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:34
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        7 milyonluk "kapora" vurgunu!
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        Kütahya Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev sahiplerinden habersiz sosyal medya hesapları üzerinden satışa çıkardıkları evler için kapora alarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        EMLAKÇI VE BANKACI OLARAK TANITMIŞLAR

        Polis 2 aylık fiziki ve teknik takip sonucu 1'i kadın 8 kişinin, kendilerini emlakçı ve bankacı olarak tanıtarak sahiplerinden habersiz sosyal medya üzerinden satış ilanı verdikleri evleri almak isteyenlerden kapora adı altında para aldığını belirledi.

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        8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler S.A.A. (33), A.A. (23), M.Ş. (31), E.Ş. (25), E.Y.E. (20), E.B. (22), A.U. (19) ve T.S. (19), yakalanarak gözaltına alındı.

        SİLAH, SENET VE TAPULAR ÇIKTI

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, para, bilgisayar, çok sayıda senet, tapu ve ajandalar ele geçirildi. Şüpheliler geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeler için emniyete götürüldü.

        YAKLAŞIK 7 MİLYONLUK VURGUN

        Yapılan incelemede şüphelilerin, ev sahibi ve bankacı gibi davranarak ev almak isteyenlerle görüşme yaptıkları, sahiplerinden habersiz satış ilanı verdikleri evler için kapora adı altında para aldıkları tespit edildi.

        Ev almak isteyen 4 kişinin ise aynı yöntemlerle yaklaşık 7 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

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