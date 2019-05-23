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Sahur vakti saat kaçta? Diyanet İşleri 24 Mayıs 2019 imsak vakti! İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır sahur saati

Sahur vakti, 2019 Ramazan Ayı'nın 19. orucunu tutacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 imsakiyesinde il il sahur saatleri yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere il il 24 Mayıs imsak (sahur) saati

sahur

24 Mayıs sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2019 Ramazan imsakiyesinde yer alıyor. Bu gece 29 gün sürecek Ramazan ayının 19. orucu için sahur yapılacak ve niyet edilecek. Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken Ramazan Bayramı içinde hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor. Diyanet İşleri'nin il il imsak ve sahur vakitleri haberimizde...

SAHUR VAKTİ 24 MAYIS! İL İL 2019 İMSAK SAATİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

Bugün Ramazan ayının 18. orucu açıldı. Bu gece 2019 Ramazan ayının 19. orucu için sahur vakti, İstanbul'da 03.41, Ankara'da 03.32, İzmir'de 04.04, Bursa'da 03.46, Diyarbakır'da 03.14 olarak belirlendi. Diğer illerin imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz...

İL İL İMSAK SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

SAHUR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Sahurda, oruca başlarken edilen dua sevap kazandırır. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in de ettiği gibi imsak vaktinde şu duayı edebilirler: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…”

EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?

İftar ezanı okunduğu sırada oruç bozulabilir. Ezan okunmaya başlandığı anda dua edilir ve oruç açılabilir. Aynı şekilde imsak vaktinde de ezan okunduğu sırada son lokma, son yudum su gibi besinler tüketilebilir. Ancak imsak ezanının son anına kadar yeme-içme yapmak tavsiye edilmemektedir.

ÇOCUKLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Henüz ergenlik çağına erişmemiş olan çocuklar için oruç ibadeti farz değildir. Ergenlik çağına girmeyen çocuklara oruç ibadeti muaftır. Ancak, bir çocuk eğer oruç tutmaya heves ediyorsa; kalkabiliyor ise sahura kalkarak oruç için yemek yemesi gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklar büyüyene ve gelişene kadar oruçluyken öğle saatlerinde yemek yemelerinde bir sakınca yoktur. Normal şartlarda 4-5 öğün yemek yiyen bir çocuğun, "çocuk orucu" tutarken 2-3 öğün yemek yemesi orucun hissiyatını yaşamasını sağlar ve böylece çocuk, oruç gibi dini bir ibadetin ne anlama geldiğini öğrenebilir.

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç tutacak kimsenin ilk başta oruca niyet etmesi gerekmektedir. Oruca "Niyet ettim Allah rızası için, bugünkü Ramazan orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilir. Aynı zamanda bu niyet sözünü dil ile söylemeyip kalpten geçirmek de yeterlidir. Oruç tutmak için sahura kalkan kişi niyet etmeyi unutsa da, oruç için sahura kalktığı için fiilen niyet etmiş olur. Oruç, tan yerinin ağırmasıyla başlamaktadır. Yani imsak vaktinin sonlanmasıyla oruç ibadeti başlamış olur. Oruca niyet eden bir kişi, imsak vaktinden itibaren yeme ve içmeyi kesmeli, orucu bozan durumlardan kaçınmalıdır. Akşam olup güneş battığında, orucun bozulmasını sağlayan yasaklardan biri işlenerek oruç tamamlanmaktadır.

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