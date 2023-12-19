Sakarya'da Suriyeli ailenin oturduğu dairede yangında küle döndü
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 5 katlı binanın en üst katında Suriyeli ailenin yaşadığı dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 5 katlı binanın en üst katında Suriyeli ailenin yaşadığı dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi Tepeli Sokak´ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında Suriye uyruklu ailenin oturduğu dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik müdahale sonrası yangını söndürdü. Yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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