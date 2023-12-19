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        Sakarya'da Suriyeli ailenin oturduğu dairede yangında küle döndü

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 5 katlı binanın en üst katında Suriyeli ailenin yaşadığı dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 23:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:30
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        Sakarya'da Suriyeli ailenin oturduğu dairede yangında küle döndü
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 5 katlı binanın en üst katında Suriyeli ailenin yaşadığı dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında daire kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi Tepeli Sokak´ta meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında Suriye uyruklu ailenin oturduğu dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik müdahale sonrası yangını söndürdü. Yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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