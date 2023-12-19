Sakarya'da bungalov alev alev yandı

SAKARYA'daboş bungalovda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Bungalov, kullanılamaz hale geldi.

Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Hacımercan yolunda Y.A.'ya ait bungalovda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Y.A. itfaiyeye haber verirken, alevler bütün bungalovu sardı. İhbarla gelen ekipler, 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Boş bungalov kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.