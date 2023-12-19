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        Sakarya'da bungalov alev alev yandı

        SAKARYA'daboş bungalovda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Bungalov, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:05
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        Sakarya'da bungalov alev alev yandı
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        SAKARYA'daboş bungalovda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Bungalov, kullanılamaz hale geldi.

        Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Hacımercan yolunda Y.A.'ya ait bungalovda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Y.A. itfaiyeye haber verirken, alevler bütün bungalovu sardı. İhbarla gelen ekipler, 1 saat süren çalışma ile yangını söndürdü. Boş bungalov kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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