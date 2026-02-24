Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sokak satıcılarına" yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu, 1214 sentetik ecza ve 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 200 lira ele geçirildi.


        Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 16 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi; 2 gözaltı
        Sakarya'da 16 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi; 2 gözaltı
        Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
        Sakaryaspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da partisinin iftar pr...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da partisinin iftar pr...
        Önce eşini sonra kendini vurmuştu, defin tarihleri belli oldu
        Önce eşini sonra kendini vurmuştu, defin tarihleri belli oldu
        Sakarya'da Çark Caddesi ramazana özel ışıklandırıldı
        Sakarya'da Çark Caddesi ramazana özel ışıklandırıldı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı