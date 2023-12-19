Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Karapürçek'te park halindeki kamyonet yandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:20 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karapürçek'te park halindeki kamyonet yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde park halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İhsan K'ye ait park halindeki 54 RA 142 plakalı kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye erlerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Sakarya'da bungalov alev alev yandı
        Sakarya'da bungalov alev alev yandı
        Sakarya'da bir bungalov ev yandı
        Sakarya'da bir bungalov ev yandı
        Sakarya'da afet farkındalık eğitimleri sürüyor
        Sakarya'da afet farkındalık eğitimleri sürüyor
        Adapazarı'nda cadde ve sokaklar "Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi"yle ye...
        Adapazarı'nda cadde ve sokaklar "Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi"yle ye...
        Karasu'da araçla çarpışıp taklalar atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karasu'da araçla çarpışıp taklalar atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa