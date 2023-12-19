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        Sakarya'da bir bungalov ev yandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yangın çıkan bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:14
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        Sakarya'da bir bungalov ev yandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yangın çıkan bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

        Göl Mahallesi Hacımercan yolu üzerinde Y.A'ya ait bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erlerince söndürülen yangında bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın sırasında bungalov evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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