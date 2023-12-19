Sakarya'da bir bungalov ev yandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yangın çıkan bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Göl Mahallesi Hacımercan yolu üzerinde Y.A'ya ait bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince söndürülen yangında bungalov ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında bungalov evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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