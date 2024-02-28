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        Şizofreni hastası, Atatürk heykeline saldırdı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası bir kişi elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, elindeki balyozla Atatürk heykeline vurarak saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:10 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:15
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        Şizofreni hastası, Atatürk heykeline saldırdı
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde şizofreni hastası bir kişi elindeki balyozla Atatürk heykeline saldırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, elindeki balyozla Atatürk heykeline vurarak saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin şizofreni hastası olduğu öğrenildi. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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