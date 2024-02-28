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        Arkadaşlarına gösterdiği tabancadan çıkan mermi başına isabet etti, hastanede öldü

        SAKARYA'da, arkadaşlarına gösterdiği ruhsatlı tabancası, elindeyken ateş alınca, başına mermi isabet eden Mustafa Eraydın (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Krom kaplama dükkanında çalışan Mustafa Eraydın, iddiaya göre, iş yerinin bahçesinde arkadaşlarına, kendisine ait ruhsatlı tabancayı gösterirken, silah elindeyken ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Eraydın'ın başına isabet etti. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eraydın, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Eraydın'ın cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:20
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        Arkadaşlarına gösterdiği tabancadan çıkan mermi başına isabet etti, hastanede öldü
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        SAKARYA'da, arkadaşlarına gösterdiği ruhsatlı tabancası, elindeyken ateş alınca, başına mermi isabet eden Mustafa Eraydın (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün öğle saatlerinde, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Krom kaplama dükkanında çalışan Mustafa Eraydın, iddiaya göre, iş yerinin bahçesinde arkadaşlarına, kendisine ait ruhsatlı tabancayı gösterirken, silah elindeyken ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Eraydın’ın başına isabet etti. Arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eraydın, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Eraydın'ın cansız bedeni, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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