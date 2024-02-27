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        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan mahalle ziyaretleri

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Kaynarca ilçesinde mahalle ziyaretleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 18:01 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:16
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        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan mahalle ziyaretleri
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Kaynarca ilçesinde mahalle ziyaretleri yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Alemdar, Turnalı ve Karaçalı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, alt yapıdan üstyapıya, sosyal donatı alanlarından doğalgaza kadar ilçedeki talepleri bildiklerini belirterek, "İlçe merkezimizin eksiklerini tamamlayacağız. Kaynarca, Karadeniz kıyısından Karasu ve Kocaali kadar faydalanamıyor, bunu da çözeceğiz. Sahillerimizi taradık, Kaynarca'yı sahille buluşturacağız. İlçemiz deniz turizmiyle gelişecek." ifadesini kullandı.

        Kentin 672 mahallesinde doğal gaz sorununu çözeceklerini anlatan Alemdar, şunları kaydetti:

        "Üreticimizin yanında olacağız. Gübre ve mazot desteğimizin yanı sıra ürün analizleriyle teşvik edeceğiz. Gereken yere soğuk hava deposu yapacağız. Kaynarca'da hizmet ve eser üreteceğiz. İnşallah göreve geldiğimiz günden itibaren birçok projeyi hayata geçireceğiz."

        Ziyaretlerde, AK Parti Kaynarca Belediye Başkan adayı Mustafa Özer, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat, MHP İlçe Başkanı Nail Dursun, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Meva Eryiğit ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Aykan Ayan hazır bulundu.

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