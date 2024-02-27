Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Hatun Ekrem Aslan'ı (29) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti. Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun Ekrem Aslan'ın bir süredir kaldığı kayınpederinin evine gitti. Ali Rıza Aslan, yalnız ikisinin olduğu evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Rıza Aslan, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Aslan, daha sonra silahı kendine doğrultup, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hatun Ekrem Aslan ve Ali Rıza Aslan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Hatun Ekrem Aslan'ın sosyal medya hesabından 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımında, "Güzelin bahtı kara olurmuş" yazdığı görüldü.Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Hatun Ekrem Aslan’ı (29) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti. Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun Ekrem Aslan’ın bir süredir kaldığı kayınpederinin evine gitti. Ali Rıza Aslan, yalnız ikisinin olduğu evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Rıza Aslan, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Aslan, daha sonra silahı kendine doğrultup, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hatun Ekrem Aslan ve Ali Rıza Aslan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Hatun Ekrem Aslan'ın sosyal medya hesabından 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımında, "Güzelin bahtı kara olurmuş" yazdığı görüldü.Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
        Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Evlendi
        Evlendi
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Van-Hakkari yolunca çığ riski nedeniyle yüzlerce araçlık bekleyiş!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        NATO'dan dev tatbikat! Türkiye de katılıyor
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren kişi intihar etti
        Sakarya'da boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren kişi intihar etti
        Öğrenciyken temizlik yaptığı makineleri üretip 65 ülkeye ihraç ediyor
        Öğrenciyken temizlik yaptığı makineleri üretip 65 ülkeye ihraç ediyor
        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğinde ilk kongr...
        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğinde ilk kongr...
        Sakarya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen aracın sürücüsü y...
        Sakarya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen aracın sürücüsü y...
        Sakarya'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 34 bin lira ceza
        Sakarya'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 34 bin lira ceza
        Sakarya'nın "Abhaz Acıkası" coğrafi işarete kavuştu
        Sakarya'nın "Abhaz Acıkası" coğrafi işarete kavuştu