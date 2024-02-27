Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Hatun Ekrem Aslan'ı (29) tabancayla vurarak öldürüp, intihar etti. Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Taşyatak Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatun Ekrem Aslan'ın bir süredir kaldığı kayınpederinin evine gitti. Ali Rıza Aslan, yalnız ikisinin olduğu evde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali Rıza Aslan, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Aslan, daha sonra silahı kendine doğrultup, tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aslan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hatun Ekrem Aslan ve Ali Rıza Aslan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Hatun Ekrem Aslan'ın sosyal medya hesabından 15 Ocak'ta yaptığı paylaşımında, "Güzelin bahtı kara olurmuş" yazdığı görüldü.Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 13:40 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:45 facebook

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