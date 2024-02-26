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        Sakarya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen aracın sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın tarlaya devrilmesi sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:26 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:30
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        Sakarya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen aracın sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın tarlaya devrilmesi sonucu yaralandı.

        Göynük istikametinde seyreden A.S. idaresindeki 42 SG 411 plakalı hafif ticari aracın önüne Çamlık mevkisinde aniden köpek çıktı.

        Hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın tarlaya devrilmesi sonucu yaralandı.

        Çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarılan yaralı sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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