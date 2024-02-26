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        Trafik kazasında yaralanan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci taburcu edildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında olduğu 5 kişi taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 13:50 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:50
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        Trafik kazasında yaralanan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci taburcu edildi
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında olduğu 5 kişi taburcu edildi.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Ormanköy ışıkları mevkisindeki kazanın ardından hastaneye kaldırılan Milletvekili İnci ile 4 yaralının tedavileri tamamlandı.

        Hastanede son kontrolleri yapılan yaralılar, daha sonra taburcu edildi.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ali İnci idaresindeki 54 AK 901 plakalı otomobil, dün Ormanköy ışıkları mevkisinde Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı.

        Yaralanan İnci ile diğer sürücü, araçtaki eşi H.H.B, çocukları E.M.B. (2) ve D.R.B. (4), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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