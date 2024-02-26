Trafik kazasında yaralanan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci taburcu edildi

Yaralanan İnci ile diğer sürücü, araçtaki eşi H.H.B, çocukları E.M.B. (2) ve D.R.B. (4), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Hastanede son kontrolleri yapılan yaralılar, daha sonra taburcu edildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında yaralanan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında olduğu 5 kişi taburcu edildi.

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