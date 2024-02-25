Sakarya'da tarlaya devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kamyonun tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kamyonun tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Taraklı'dan Göynük istikametine giden Ömer Ç. (31) idaresindeki 41 BK 668 plakalı mısır yüklü kamyon, kontrolden çıkarak Çamlık mevkisinde tarlaya devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, mısırlar tarlaya ve yola döküldü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.
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