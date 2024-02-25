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        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 14:12 Güncelleme: 25.02.2024 - 14:12
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        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ali İnci idaresindeki 54 AK 901 plakalı otomobil, Ormanköy ışıkları mevkisinde Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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