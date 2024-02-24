Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aziziye Mahallesi 369. Sokak'ta bir apartmanda oturan Coşkun E'den (68) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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