Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu.
Aziziye Mahallesi 369. Sokak'ta bir apartmanda oturan Coşkun E'den (68) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren polis ekipleri, Coşkun E'yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Coşkun E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Coşkun E'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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