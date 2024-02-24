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        Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 20:45 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:47
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        Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu.

        Aziziye Mahallesi 369. Sokak'ta bir apartmanda oturan Coşkun E'den (68) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren polis ekipleri, Coşkun E'yi hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Coşkun E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Coşkun E'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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