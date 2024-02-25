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        Play-off mücadelesi veren Sakarya Voleybol namağlup finallere yükseldi

        Voleybol Kadınlar 1. Lig yolunda play-off mücadelesi veren Sakarya Voleybol, grup lideri olarak finallere yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:02 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:03
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        Play-off mücadelesi veren Sakarya Voleybol namağlup finallere yükseldi
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        Voleybol Kadınlar 1. Lig yolunda play-off mücadelesi veren Sakarya Voleybol, grup lideri olarak finallere yükseldi.

        Eskişehir'deki play-off yarı final müsabakalarında ilk maçını Beykoz Belediyespor ile oynayan Voleybol Kadınlar 2. Lig ekiplerinden Sakarya Voleybol, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        İkinci maçında Ayancık Belediyespor ile karşılaşan turuncu siyahlılar, bu maçı da 3-1'lik skorla geçti.

        Grupta bugün Akhisar Belediyespor ile oynadığı son maçını da set vermeden kazanan Sakarya Voleybol, grup lideri olarak finallere yükseldi.

        Turuncu siyahlılar, Eskişehir'de 1-3 Mart'ta 4 kulüp arasında yapılacak finallerde ilk 2'ye girmesi halinde 1. Lig'e çıkacak.

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        Galeri

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