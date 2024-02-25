Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        AK Parti milletvekili kazada yaralandı

        SAKARYA'da, AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali İnci ile birlikte 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza, saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesi Ormanköy ışıkları mevkiinde meydana geldi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı 54 AK 901 plakalı otomobil, Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada milletvekili İnci ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin B. ve yanındaki 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti milletvekili kazada yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'da, AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali İnci ile birlikte 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza, saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesi Ormanköy ışıkları mevkiinde meydana geldi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı 54 AK 901 plakalı otomobil, Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada milletvekili İnci ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin B. ve yanındaki 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz

        Benzer Haberler

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı
        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, trafik kazasında yaralandı
        Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        AK Parti Genel Başkan yardımcıları Yalçın, Yavuz ve Kandemir, Sakarya mitin...
        AK Parti Genel Başkan yardımcıları Yalçın, Yavuz ve Kandemir, Sakarya mitin...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ikinci büyük partisi saç saça baş başa k...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ikinci büyük partisi saç saça baş başa k...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ikinci büyük partisi saç saça baş başa k...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ikinci büyük partisi saç saça baş başa k...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sakarya mitinginde konuştu...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sakarya mitinginde konuştu...