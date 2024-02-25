AK Parti milletvekili kazada yaralandı SAKARYA'da, AK Parti Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ali İnci ile birlikte 5 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza, saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesi Ormanköy ışıkları mevkiinde meydana geldi. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin kullandığı 54 AK 901 plakalı otomobil, Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada milletvekili İnci ile diğer aracın sürücüsü Hüseyin B. ve yanındaki 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 25.02.2024 - 15:30 facebook

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