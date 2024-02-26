Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        ASRİAD Sakarya ekibi, Etiyopya'daki temaslarını gazetecilere anlattı

        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, 13-17 Şubat'ta Etiyopya'ya düzenledikleri iş seyahatine ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASRİAD Sakarya ekibi, Etiyopya'daki temaslarını gazetecilere anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, 13-17 Şubat'ta Etiyopya'ya düzenledikleri iş seyahatine ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

        Serdivan ilçesinde bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Ulusal, 23 kişilik heyetle Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gittiklerini söyledi.

        Türkiye'nin, Etiyopya'ya 750 milyon dolar ihracatı olduğunu, Sakarya'nın da yaklaşık 2 milyon dolarla bu pazardaki payını aldığına işaret eden Ulusal, bunu daha yukarı çıkarabilmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

        Etiyopya'ya resmi davetli olarak giden ilk ticari heyet olduklarının altını çizen Ulusal, bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

        - "İnşaat sektöründe iki proje için ön protokol imzalandı"

        Ulusal, Etiyopya'da çeşitli temaslarda bulunduklarını ve inşaat sektöründe iki önemli proje için ön protokol imzalandığını bildirdi. Seyahat esnasında fırsat barındıran önemli sektörleri de gördüklerini aktaran Ulusal, şunları kaydetti:

        "Bunları da eylül ayında düzenleyeceğimiz diğer iş formunda Sakarya kamuoyuna paylaşmaya başlayacağız. Neden paylaşacağız? ASRİAD olarak bu faaliyeti icra ediyoruz ama önceliğimiz şehrimiz, ülkemiz. Kurumumuza üye olmuş, olmamış önemli değil. Önemli olan üretici, ihracat yapma eğiliminde veya yeni pazarlar arıyorsa, yapmış olduğumuz bağlantıları kendilerine açacağız."

        Ulusal, mayıs ayında Balkanlar'a iş seyahati gerçekleştireceklerini, oradaki iş insanlarıyla çeşitli toplantılar yapacaklarını belirterek, 2025 yılında da yerli teknolojiyi geliştirme, dünya pazarını yerinde görme ve ticareti geliştirme adına ABD'ye gideceklerini aktardı.

        İş insanları olarak dış ticareti geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Ulusal, toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        Konya'da korkunç olay! Evinde satırla katledildi!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Talat Atilla'ya evinin önünde tehdit!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        Almanya'nın en güzel kadını İranlı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Sakarya'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Trafik kazasında yaralanan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci taburcu e...
        Trafik kazasında yaralanan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci taburcu e...
        Cumhur İttifakı'nın Ferizli Belediyesi meclis üyesi adayları tanıtıldı
        Cumhur İttifakı'nın Ferizli Belediyesi meclis üyesi adayları tanıtıldı
        Birlikte içki içtiği komşusunu öldürdü
        Birlikte içki içtiği komşusunu öldürdü
        Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı
        Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı
        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep'i havad...
        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep'i havad...