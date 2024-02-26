ASRİAD Sakarya ekibi, Etiyopya'daki temaslarını gazetecilere anlattı

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, 13-17 Şubat'ta Etiyopya'ya düzenledikleri iş seyahatine ilişkin gazetecileri bilgilendirdi.

Serdivan ilçesinde bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Ulusal, 23 kişilik heyetle Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gittiklerini söyledi.

Türkiye'nin, Etiyopya'ya 750 milyon dolar ihracatı olduğunu, Sakarya'nın da yaklaşık 2 milyon dolarla bu pazardaki payını aldığına işaret eden Ulusal, bunu daha yukarı çıkarabilmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Etiyopya'ya resmi davetli olarak giden ilk ticari heyet olduklarının altını çizen Ulusal, bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

- "İnşaat sektöründe iki proje için ön protokol imzalandı"

Ulusal, Etiyopya'da çeşitli temaslarda bulunduklarını ve inşaat sektöründe iki önemli proje için ön protokol imzalandığını bildirdi. Seyahat esnasında fırsat barındıran önemli sektörleri de gördüklerini aktaran Ulusal, şunları kaydetti:

"Bunları da eylül ayında düzenleyeceğimiz diğer iş formunda Sakarya kamuoyuna paylaşmaya başlayacağız. Neden paylaşacağız? ASRİAD olarak bu faaliyeti icra ediyoruz ama önceliğimiz şehrimiz, ülkemiz. Kurumumuza üye olmuş, olmamış önemli değil. Önemli olan üretici, ihracat yapma eğiliminde veya yeni pazarlar arıyorsa, yapmış olduğumuz bağlantıları kendilerine açacağız."

Ulusal, mayıs ayında Balkanlar'a iş seyahati gerçekleştireceklerini, oradaki iş insanlarıyla çeşitli toplantılar yapacaklarını belirterek, 2025 yılında da yerli teknolojiyi geliştirme, dünya pazarını yerinde görme ve ticareti geliştirme adına ABD'ye gideceklerini aktardı.

İş insanları olarak dış ticareti geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Ulusal, toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.