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        Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen down sendromlu çocuğun imdadına esnaf yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 21:40 Güncelleme: 25.02.2024 - 21:40
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        Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, apartmanın ikinci katındaki balkondan düşen down sendromlu çocuğun imdadına esnaf yetişti.

        Rüstem Paşa Mahallesi Çarşı İçi Caddesi'ndeki iki katlı evin ikinci katında ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki down sendromlu Z.G, evin balkonundan sarktı. Bir süre balkonda asılı kalan kızı, annesi yukarı çekemeyince esnaf yardıma koştu.

        İnmesi için balkona dayanan merdivene tutunamayan ve yere düşmek üzere olan kız çocuğunu, aşağıda bekleyen esnaf yakaladı.

        Olaydan yara almadan kurtulan Z.G, ailesi tarafından Sapanca Devlet Hastanesine götürüldü. Kız çocuğunun burada yapılan muayenesinde, travmatik bulguya rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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