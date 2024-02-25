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        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep'i havada yakaladı; o anlar kamerada

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde down sendromlu Zeynep Genç (12), 2 katlı evlerinin 2'nci katındaki balkonundan sarktı. Durumu fark eden annesi dakikalarca balkonda asılı haldeki çocuğunu ellerinden tutarken, bir süre sonra annesinin elinden kayarak düşen çocuğun, bir vatandaş tarafından havada yakalandı. Esnafın ve vatandaşların çocuğu kurtarmak için seferber olduğu o anlar kameraya yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iki katlı evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan down sendromlu Zeynep Genç, annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu, 2'nci kattaki balkona çıkıp boşluğa doğru sarktı. Elleriyle balkonun korkuluklarına tutunup sarkan çocuğun annesi, bir süre sonra durumu fark edip balkona koştu. Anne, dakikalarca asılı olan çocuğunun ellerinden tuttu. Durumu gören vatandaşlar ve esnaf da merdiven dayayıp kızı kurtarmak için seferber oldu. Annesinin ellerinden kayan Zeynep, boşluğa düştü. Bu sırada balkonun altında bekleyen bir vatandaş, kızı havada yakalayıp, sert bir şekilde beton zemine düşmesine engel oldu. Olayın ardından, ailesi tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürülen çocukta herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Zeynep, yapılan kontroller sonrası taburcu oldu. Öte yandan yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; esnafın ve vatandaşların çocuğu kurtarmak için seferber olması ve çocuğun düştüğü anlar yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 25.02.2024 - 20:50
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        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep'i havada yakaladı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde down sendromlu Zeynep Genç (12), 2 katlı evlerinin 2'nci katındaki balkonundan sarktı. Durumu fark eden annesi dakikalarca balkonda asılı haldeki çocuğunu ellerinden tutarken, bir süre sonra annesinin elinden kayarak düşen çocuğun, bir vatandaş tarafından havada yakalandı. Esnafın ve vatandaşların çocuğu kurtarmak için seferber olduğu o anlar kameraya yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iki katlı evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan down sendromlu Zeynep Genç, annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu, 2'nci kattaki balkona çıkıp boşluğa doğru sarktı. Elleriyle balkonun korkuluklarına tutunup sarkan çocuğun annesi, bir süre sonra durumu fark edip balkona koştu. Anne, dakikalarca asılı olan çocuğunun ellerinden tuttu. Durumu gören vatandaşlar ve esnaf da merdiven dayayıp kızı kurtarmak için seferber oldu. Annesinin ellerinden kayan Zeynep, boşluğa düştü. Bu sırada balkonun altında bekleyen bir vatandaş, kızı havada yakalayıp, sert bir şekilde beton zemine düşmesine engel oldu. Olayın ardından, ailesi tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürülen çocukta herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Zeynep, yapılan kontroller sonrası taburcu oldu. Öte yandan yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; esnafın ve vatandaşların çocuğu kurtarmak için seferber olması ve çocuğun düştüğü anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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