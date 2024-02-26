Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Birlikte içki içtiği komşusunu öldürdü

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde birlikte içki içerken aralarında çıkan tartışmada komşusu B.Ö. (30) tarafından bıçaklanan Yaşar Çınar (38), yaşamını yitirdi. B.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çınar ve mahalleden arkadaşları açık alanda birlikti içki içmeye başladı. Bu sırada Çınar ile komşusu B.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ö. yanındaki bıçakla Yaşar Çınar'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşar Çınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olay sonrası kaçan B.Ö. ise jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:07 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birlikte içki içtiği komşusunu öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde birlikte içki içerken aralarında çıkan tartışmada komşusu B.Ö. (30) tarafından bıçaklanan Yaşar Çınar (38), yaşamını yitirdi. B.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çınar ve mahalleden arkadaşları açık alanda birlikti içki içmeye başladı. Bu sırada Çınar ile komşusu B.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ö. yanındaki bıçakla Yaşar Çınar’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşar Çınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olay sonrası kaçan B.Ö. ise jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı
        Sakarya'da balkondan düşen down sendromlu çocuğu esnaf kurtardı
        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep'i havad...
        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep'i havad...
        Sakarya'da tarlaya devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Sakarya'da tarlaya devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Play-off mücadelesi veren Sakarya Voleybol namağlup finallere yükseldi
        Play-off mücadelesi veren Sakarya Voleybol namağlup finallere yükseldi
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Genç'in vefat eden babası toprağa verildi
        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Genç'in vefat eden babası toprağa verildi
        Sakarya'da yaşayan ahşap oyma ustası geleneksel motifleri minber ve mihrapl...
        Sakarya'da yaşayan ahşap oyma ustası geleneksel motifleri minber ve mihrapl...