Birlikte içki içtiği komşusunu öldürdü
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde birlikte içki içerken aralarında çıkan tartışmada komşusu B.Ö. (30) tarafından bıçaklanan Yaşar Çınar (38), yaşamını yitirdi. B.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çınar ve mahalleden arkadaşları açık alanda birlikti içki içmeye başladı. Bu sırada Çınar ile komşusu B.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ö. yanındaki bıçakla Yaşar Çınar'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşar Çınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olay sonrası kaçan B.Ö. ise jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde birlikte içki içerken aralarında çıkan tartışmada komşusu B.Ö. (30) tarafından bıçaklanan Yaşar Çınar (38), yaşamını yitirdi. B.Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Çınar ve mahalleden arkadaşları açık alanda birlikti içki içmeye başladı. Bu sırada Çınar ile komşusu B.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ö. yanındaki bıçakla Yaşar Çınar’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşar Çınar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olay sonrası kaçan B.Ö. ise jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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