Cumhur İttifakı'nın Ferizli Belediyesi meclis üyesi adayları tanıtıldı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.

Kapalı pazar yerinde dün akşam gerçekleşen programda konuşan Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, hedeflerinin 31 Mart'taki seçimlerde tüm ilçe belediyelerini kazanarak vatandaşlara en güzel hizmetleri getirmek olduğunu vurguladı.

Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Şubat'ta Sakarya'da düzenlediği mitinge destek veren partililere teşekkür etti.

Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu da meclis üyeleriyle 5 yılda yaptıkları başarılı çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Halkın isteklerini her zaman dikkate aldıklarını belirten Gündoğdu, "Onlara göre projelerimizi yönlendirdik, aynı şekilde devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde çalıştığımız meclis üyelerimize verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla 31 Mart'tan sonra yeni seçilecek arkadaşlarımızla başarılı olmak için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ve MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş da programda konuşma yaptı.

Daha sonra Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi adayları tanıtıldı.