Sakarya'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çamyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde birlikte alkol alan Y.Ç. (38) ile arkadaşı B.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, arkadaşı Y.Ç'yi bıçakla ağır yaraladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

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