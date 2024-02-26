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        Sakarya'dan kısa kısa

        Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, Korucuk Mahallesi'nde seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:48
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, Korucuk Mahallesi'nde seçim çalışmalarını sürdürdü.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Korucuk'ta evlere konuk olan, açık alandaki pazar yerini ziyaret eden Işıksu, vatandaşlarla sohbet edip talepleri dinledi.

        Yapımını tamamladıkları yeni kapalı pazar yerini de inceleyen Işıksu, Korucuk'ta yüzlerce haneye ulaştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

        "Mahallemi Güzelleştiriyorum" projesi başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini, yeni kapalı pazar yerini de tamamlayarak açılışa hazırladıklarını belirten Işıksu, "Hayırlı olsun inşallah. Gönlünü açan, teveccüh gösteren kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnancımız tam, Adapazarı için yola devam." ifadelerini kullandı.

        Ziyaretlerde, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, parti teşkilatları ve belediye meclis üyesi adayları da yer aldı.

        - Hendek'te kilitli parke yol çalışmaları sürüyor

        Hendek ilçesinde mahallelerdeki kilitli parke yol çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 yılda 500 bin metrekare kilitli parkeyi yollara seren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarıhüseyinşeyh ve Çakallık mahallelerinde çalışmalarını tamamladı.

        Şu anda Esentepe Mahallesi'nin çehresini değiştiren ekipler, 4 sokağa toplamda 8 bin 500 metrekare kilitli parke döşeyecek.

        Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, hizmet seferberliklerinin devam ettiğini bildirdi.

        Esentepe Mahallesi'nde bu çalışmalarla beraber toplamda 9 bin 660 metrekarelik kilitli parke çalışması yaptıklarını belirten Babaoğlu, "Mahallelerimizde sorunlara çözüm ürettik. Esentepe'de yeni yol açma, stabilize bakım, malzeme serimi, yağmur suyu problemi için açık ve kapalı kanal çalışmaları yaptık." bilgisini paylaştı.

        Babaoğlu, her mahallede iz bıraktıklarını vurgulayarak, "Şu an kilitli parke çalışması yaptığımız mahalle sayısı 70'i buldu. Mahallelerimize hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemde aynı kararlılık ve gayretle mahallelerimizin sorunlarını çözmeye, konfor katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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