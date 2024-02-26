Sakarya'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 34 bin lira ceza

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hastanede 2,07 promil alkollü olduğu belirlenen ve ehliyetinin bulunmadığı anlaşılan Y.G'ye 34 bin lira para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kaza yapan sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 34 bin lira ceza uygulandı.

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