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        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğinde ilk kongre yapıldı

        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:28 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:30
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        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğinde ilk kongre yapıldı
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        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisleri Botanik Park'ta düzenlenen kongrede, divan başkanlığını Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurt Dışı Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zülfettin Hacıoğlu yaptı.

        Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Hacıoğlu, derneğe çalışmalarında her zaman destek olacaklarını kaydetti.

        Tek listeyle yapılan seçimde dernek başkanlığına kurucu başkan Erol Ulu getirildi.

        Ulu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu basından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini de sürdürüyor.​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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