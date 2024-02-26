GÜNCELLEME - Sakarya'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü, zanlı tutuklandı

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çamyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde birlikte alkol alan Y.Ç. (38) ile arkadaşı B.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, arkadaşı Y.Ç'yi bıçakla ağır yaraladı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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