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        GÜNCELLEME - Sakarya'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü, zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 14:11 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:11
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü, zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kavga ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Çamyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde birlikte alkol alan Y.Ç. (38) ile arkadaşı B.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, arkadaşı Y.Ç'yi bıçakla ağır yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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