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        Sakarya'da Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi açıldı

        Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 10:27 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:33
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        Sakarya'da Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi açıldı
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        Adapazarı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ada Pazar Güneşler Yerleşkesi, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Açılış töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek noktasında bir ekip ruhuyla çalıştıklarını söyledi.

        Karadeniz, ekip ruhunun güzel neticelere vesile olduğunu belirterek, "Mutlu Başkanımıza göstermiş olduğu bu gayret için özellikle teşekkür ediyorum. Pazar yerlerimizin, açık pazar yerlerinden kapalı pazar yerlerine dönüşümü hakikaten çok önemli ve çok güzel. Ada Pazar Güneşler Yerleşkemizin Adapazarı'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Adapazarı'nda gerçekleştirilen projelerin başarıyla tamamlandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet ettiklerini vurgulayan Yavuz, "Mutlu Işıksu Başkanımızın hızına yetişmekte bizler de zorlanıyoruz. Mutlu Başkanımız adeta otomatiğe bağladı, açılışlar peşi sıra geliyor, hafta hafta açılışlar yapılıyor. Güneşler'imizi daha da geliştiren ve dönüştüren bir anlayışla bu eser tamamlanmış." diye konuştu.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da Adapazarı'nın her geçen gün daha da geliştiğini kaydetti.

        Bu süreçte birlikte çalışmanın önemine değinen Kaya, şöyle konuştu:

        "Mutlu Işıksu başkanımızın liderliğinde Adapazarı Belediyesi, Sakarya'mızda en aktif çalışan ilçe belediyelerimizden. Mutlu Başkanımızın bu gayreti, AK Parti'mizin siyasetinden, belediyecilik anlayışından ve en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan geliyor. Ada Pazar Güneşler Yerleşkemiz, Adapazarı'mız ve Sakarya'mız için hayırlı ve uğurlu olsun."

        Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da tesisin Güneşler bölgesi için kazanç olduğunu belirterek, yerleşkede kapalı pazar yeri, düğün ve etkinlik salonu ile bebek bakım odası gibi alanların bulunduğunu anlattı.

        Kompleksin, Güneşler bölgesinin yeni buluşma noktası olacağına işaret eden Işıksu, şunları söyledi:

        "Bizler her zaman 'Adapazarı için ne yapabiliriz?' sorusuyla yola çıktık. Bu doğrultuda, kıymetli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini daha da artırmak, Adapazarı'mızın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Adapazarı Belediyesi olarak, sosyal hayatı zenginleştiren, şehir hayatına değer katan eserleri hayata geçirmek için milletimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak projeler geliştirdik ve hamdolsun önemli açılışlar gerçekleştirdik. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek veren kıymetli esnafımıza, oda başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum."

        Daha sonra İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın yaptırdığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Programa, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ve mahalle sakinleri katıldı.

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        Galeri
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