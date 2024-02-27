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        Öğrenciyken temizlik yaptığı makineleri üretip 65 ülkeye ihraç ediyor

        ONUR ORHAN - Sakarya'da öğrenciyken okul harçlığını çıkarmak için aile işletmesinde koltuk yıkama hizmeti veren Mustafa Volkan Ayyıldız, ağabeylerinin yönlendirmesiyle üretimine başladığı endüstriyel temizlik makinelerini ve kimyasalları 65 ülkeye ihraç ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:28
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        Öğrenciyken temizlik yaptığı makineleri üretip 65 ülkeye ihraç ediyor
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        ONUR ORHAN - Sakarya'da öğrenciyken okul harçlığını çıkarmak için aile işletmesinde koltuk yıkama hizmeti veren Mustafa Volkan Ayyıldız, ağabeylerinin yönlendirmesiyle üretimine başladığı endüstriyel temizlik makinelerini ve kimyasalları 65 ülkeye ihraç ediyor.

        Lise yıllarında Karasu ilçesinde ailesine ait dükkanda evlere, camilere koltuk ve halı yıkama hizmeti vererek okul harçlığını çıkaran Ayyıldız, ağabeylerinin yönlendirmesiyle 2009'da kurduğu firmada endüstriyel temizlik makinesi ve kimyasalları üretimine başladı.

        Firmasında halı yıkama, oto yıkama, sanayi tipi çamaşır yıkama ve kurutma, sanayi ve ev tipi süpürge ile zemin temizleme gibi makineler üreten Ayyıldız, yaklaşık 150'den fazla ürünü iç piyasanın yanı sıra aralarında ABD, Çin, Türk cumhuriyetleri ile Avrupa ve Afrika kıtasının bulunduğu 65 ülkeye gönderiyor.

        Ayyıldız, ihracat yapılan ülke sayısını artırarak ülke ekonomisine daha fazla döviz kazandırmayı hedefliyor.

        AA muhabirine, kuruluş hikayesinden bahseden MAY Makina Kimya firmasının sahibi Ayyıldız, üretimini yaptığı temizlik makinelerinin, aslında herkesin aşina olduğu, bir şekilde yolunun kesiştiği ürünler olduğunu söyledi.

        Ayyıldız, "Sizler evlerinizdeki halıları yıkatacağınız zaman çağırmış olduğunuz halı yıkama şirketleri aslında üretmiş olduğumuz makinelerle halıları yıkar ya da araçlarınızı temizletmek istediğiniz zaman gittiğiniz oto yıkamacılar, oto kuaförler, bu hizmeti veren firmalar, makinelerimizle bu temizlikleri yaparlar. Birçok ürün çeşidimiz var." diye konuştu.

        Uzun yıllardır bu sektörde hizmet verdikleri için birçok ülkeye ürün gönderme fırsatı bulduklarını anlatan Ayyıldız, Afrika kıtasından Amerika'ya şu ana kadar 65 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

        - "İnsanın bir şeyleri başarabilmesi için ilk önce hayal etmesi lazım"

        Türk cumhuriyetlerinde genellikle halı yıkama makineleri revaçtayken, Avrupa'da ise zemin temizleme ve sanayi tipi süpürgelerin tercih edildiğini aktaran Ayyıldız, "Hedefimiz, 65 ülkeyi çok daha yukarılara çıkartarak ülkemize döviz girdisi sağlamak. Bunun haricinde ürün çeşitliliğimizi daha da artırarak çok daha farklı sektördeki arkadaşlara ve müşterilerimize hizmet vermek istiyoruz." dedi.

        Ayyıldız, amaçlarının ülke ihracatına katkı sunmak olduğunu ve bu noktada da çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Yüzde 80 yerlilik oranına sahip makineleri sürekli geliştirdiklerini anlatan Ayyıldız, "İnsanın bir şeyleri başarabilmesi için ilk önce hayal etmesi lazım. İnsan çalıştıkça başarı peşi sıra geliyor. Yaptığınız işi düzgün, kaliteli şekilde yaparsanız ve insan odaklı, müşteri odaklı çalışırsanız, başarı ister istemez kendiliğinden geliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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