Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan seçim ziyaretleri

        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayhan'dan seçim ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saadet Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ömer Abdullah Ayhan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdü.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, beraberindekilerle ilk olarak Kocaali Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret eden Ayhan, esnafı gezdi, vatandaşlarla görüştü.

        Kocaali'nin "Milli Görüş" belediyeciliğinden gerekli payı alması için neler yapabileceklerini anlattıklarını belirten Ayhan, "Vatandaşlarımız için daha iyi Kocaali mümkün, bu senin hakkın. Bunu, ecdadım, büyüklerim, bütün teşkilatlarım, davamın insanları böyle yaptı, biz de böyle yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        Ayhan, ziyaretlerine Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca, Kocaali Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Sezayi Erbay, Kocaali Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yılmaz, Kocaali Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Hazar'la devam etti.

        Son olarak Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Ayhan, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretlerde, Saadet Partisi Kocaali İlçe Başkanı Abdülmünif Ceyhan, Karasu Belediye Başkan adayı Oğuzhan Coşkun ve partililer de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        Trump dev para cezasında temyize gitti
        Trump dev para cezasında temyize gitti
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Evlendi
        Evlendi
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        "45 yıldır görmedim!"
        "45 yıldır görmedim!"
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
        Sakarya'da boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren kişi intihar etti
        Sakarya'da boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren kişi intihar etti
        Öğrenciyken temizlik yaptığı makineleri üretip 65 ülkeye ihraç ediyor
        Öğrenciyken temizlik yaptığı makineleri üretip 65 ülkeye ihraç ediyor
        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğinde ilk kongr...
        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneğinde ilk kongr...
        Sakarya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen aracın sürücüsü y...
        Sakarya'da köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen aracın sürücüsü y...
        Sakarya'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 34 bin lira ceza
        Sakarya'da kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 34 bin lira ceza