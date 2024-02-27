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        Sakaryaspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:23
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        Sakaryaspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Manisa FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından istasyon, dar alanda pas ve minyatür kale taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Ligde çıktığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan yeşil-siyahlı ekip, 40 puanla 5. sırada yer alıyor.

        - Şanlı: "Çok basit hatalardan goller yedik"

        Teknik direktör Tuncay Şanlı, gazetecilere, ligde kalan maçların zor geçeceğini söyledi.

        İkinci yarıda yukarıya ve küme düşmemeye oynayan takımlar açısından ligin mücadele gücünün yüksek olacağını belirten Şanlı, "O anlamda maç maç gitmek istiyoruz. Son maçta lider ve önemli bir takımla oynadık. Çok basit hatalardan goller yedik. Futbolun içinde zaten hatalar var ama oyunun geneline baktığımızda 10 kişi kalmamıza rağmen maça reaksiyon veren oyuncu grubu vardı, o bizi mutlu etti." diye konuştu.

        Şanlı, rakip analizleri yaptıklarından bahsederek, "Bizim ne yapmak istediğimiz önemli, biz ne oynamak istiyoruz. O bilinçle sahada olacağız. Tribünde belirli bölümler kapalı olsa da taraftarımız sahada olacaktır diye düşünüyorum. Aynı coşku, düşünce ve oyun anlayışıyla sahada olacağız." ifadesini kullandı.

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