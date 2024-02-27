Sakarya'da silahla kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi

Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Mustafa E'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesindeki iş yerinin önünde Mustafa E'nin (48) arkadaşına gösterdiği tabanca ateş aldı.

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