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        Sakarya'da silahla kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir kişi tabancanın kazara ateş alması sonucu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 20:27 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:27
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        Sakarya'da silahla kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir kişi tabancanın kazara ateş alması sonucu öldü.

        Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesindeki iş yerinin önünde Mustafa E'nin (48) arkadaşına gösterdiği tabanca ateş aldı.

        Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kafasından yaralanan Mustafa E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Mustafa E'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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