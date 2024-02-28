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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri

        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 17:49 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:54
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan seçim ziyaretleri
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        Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

        İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Hendek ilçesinde kapalı pazar yeri ile Başpınar Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Alemdar, seçim irtibat bürosu açılışı da gerçekleştirdi.

        Hendek'te yapacağı projelerden bahseden Alemdar, D-100 kara yolunda vatandaşlar için katlı geçişler yapacaklarını, terminali yenileyeceklerini bildirdi.

        İlk ve ortaokula giden çocuklara belediye araçlarıyla ücretsiz ulaşım, lise ve üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirim sağlayacaklarını aktaran Alemdar, "Çiftçilerimizin üretimde, toprak analizinde, ilacında, tüccara götürünceye kadar yanında olacağız. Her ilçemizi kendi şartlarına göre planladık." ifadesini kullandı.

        Daha sonra beraberindekilerle Uzuncaorman Mahallesi'ne geçen Alemdar, mahalle muhtarı Mehmet Civelek ve vatandaşlarla görüştü.

        Serdivan'da 15 yılda çok önemli yatırım ve projeler yaptıklarını aktaran Alemdar, "Eksiklerimiz olabilir, doğaldır. Her geçen gün beklentiler, ihtiyaçlar değişiyor. Yeni dönemde inşallah tüm sorunları ihtiyaçları çözmek için canla başla çalışacağız. Tüm mahallelerimize doğal gazı getireceğiz. Kooperatifleşmelerin önünü açarak çiftçimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, Hendek'in heyecanının hiç düşmediğine değinerek, şunları kaydetti:

        "Bizler de aynı heyecanla ilçemizi sık sık ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle kucaklaşıyor, hedeflerimizi paylaşıyoruz. Şehrimizin tüm kesimleriyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Gittiğimiz her yerde ortak akıl vurgusu yapıyoruz. Çünkü bizler 'İstişarede hayır vardır.' düsturuyla hareket etmenin kıymetini çok iyi biliyoruz."

        Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu da Uzuncaorman Mahallesi'ne mesire alanı sözü verdiklerini, doğal gaz problemini de Yusuf Alemdar ile çözeceklerini bildirdi.

        Ziyaretlerde, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Adem Öz, MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ve partililer de yer aldı.

        - "Yazlık Kavşağı" projesinin detayları açıklandı

        Seçim vaatleri arasında yer alan yeni "Yazlık Kavşağı" projesinin detaylarını da açıklayan Alemdar, şu bilgileri paylaştı:

        "Yonca kavşak modeliyle hiçbir şekilde duraklama olmadan trafik akışını sağlayacağız. Çevre yolu ile Serdivan istikameti arasında bir köprü inşa edeceğiz. Böylelikle Sebahattin Zaim Bulvarı ile Farabi Caddesi arasında da transit geçiş olacak. Mühendis arkadaşlarımız raylı sistemi de düşünerek projeyi hazırladı. Yeni Yazlık Kavşağı, vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydaların yanında kesintisiz ulaşım ile araç trafiğini rahatlatacak, ulaşımlar konforlu olacak."

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