Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep: Annem çok üzüldü SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2'nci kattaki dairenin balkonundan sarkıp, tutmaya çalışan annesinin ellerinden kayarak düştükten sonra, aşağıda bekleyen bir kişinin havada yakaladığı down sendromlu Zeynep Genç (12), "Ben çok iyiyim. Bir daha öyle şeyler yapmayacağım. Annem çok üzüldü" dedi. Baba İsmail Genç ise "Aşağıda alınan önlemler ve annesinin yukarıda yaptığı mücadelelerden dolayı kızıma hiçbir şey olmadı. Burnu bile kanamadı" diye konuştu.Olay, 25 Şubat'ta akşam saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'ndeki iki katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Down sendromlu Zeynep Genç, mutfak balkonun korkuluklarına çıkıp boşluğa doğru sarktı. Bu sırada mutfak tezgahında elma soyan anne, kızının sarktığını gördü ve hemen balkona koştu. Dakikalarca kızının ellerinden tutan ve onu yukarı çekmeye çalışan anneyi fark edenler yardıma koştu. Esnaf ve komşular, binaya merdiven dayadı. Ancak annesinin ellerinden kayan Zeynep düştü. Bu sırada balkonun altında bekleyen bir kişi, kızı havada yakalayıp, sert bir şekilde beton zemine düşmesine engel oldu. Zeynep Genç, olaydan yara almadan kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.'KIZIMIN BURNU BİLE KANAMADI'Kızının olaydan yara almadan kurtulmasını sağlayan vatandaşlara teşekkür eden İsmail Genç, "Kızımın düşmesi, aşağıda alınan önlemler ve annesinin yukarıda yaptığı mücadelelerden dolayı kızıma hiçbir şey olmadı. Burnu bile kanamadı. Annesinin mutfakta kızına elma soyması, kızımın balkonun demirlerine çıkarak aşağıya bakmak istemesinin ardından sarkmasıyla yaşanan bir olaydır. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.Zeynep Genç ise "Ben çok iyiyim. Bir daha öyle şeyler yapmayacağım. Annem çok üzüldü" diye konuştu. Olayın tanığı esnaf Murat Tan, Zeynep Genç'e, "Nasıl uçtun kız oradan? Bambaşka bir olaydı. Allah'ın bir mucizesi. Melek gibi uçtu. Kanatları yoktu bir tek" dedi. Zeynep Genç de "Kanatlarım var" diye cevap verdi.

