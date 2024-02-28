Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep: Annem çok üzüldü

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2'nci kattaki dairenin balkonundan sarkıp, tutmaya çalışan annesinin ellerinden kayarak düştükten sonra, aşağıda bekleyen bir kişinin havada yakaladığı down sendromlu Zeynep Genç (12), "Ben çok iyiyim. Bir daha öyle şeyler yapmayacağım. Annem çok üzüldü" dedi. Baba İsmail Genç ise "Aşağıda alınan önlemler ve annesinin yukarıda yaptığı mücadelelerden dolayı kızıma hiçbir şey olmadı. Burnu bile kanamadı" diye konuştu.Olay, 25 Şubat'ta akşam saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'ndeki iki katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Down sendromlu Zeynep Genç, mutfak balkonun korkuluklarına çıkıp boşluğa doğru sarktı. Bu sırada mutfak tezgahında elma soyan anne, kızının sarktığını gördü ve hemen balkona koştu. Dakikalarca kızının ellerinden tutan ve onu yukarı çekmeye çalışan anneyi fark edenler yardıma koştu. Esnaf ve komşular, binaya merdiven dayadı. Ancak annesinin ellerinden kayan Zeynep düştü. Bu sırada balkonun altında bekleyen bir kişi, kızı havada yakalayıp, sert bir şekilde beton zemine düşmesine engel oldu. Zeynep Genç, olaydan yara almadan kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.'KIZIMIN BURNU BİLE KANAMADI'Kızının olaydan yara almadan kurtulmasını sağlayan vatandaşlara teşekkür eden İsmail Genç, "Kızımın düşmesi, aşağıda alınan önlemler ve annesinin yukarıda yaptığı mücadelelerden dolayı kızıma hiçbir şey olmadı. Burnu bile kanamadı. Annesinin mutfakta kızına elma soyması, kızımın balkonun demirlerine çıkarak aşağıya bakmak istemesinin ardından sarkmasıyla yaşanan bir olaydır. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.Zeynep Genç ise "Ben çok iyiyim. Bir daha öyle şeyler yapmayacağım. Annem çok üzüldü" diye konuştu. Olayın tanığı esnaf Murat Tan, Zeynep Genç'e, "Nasıl uçtun kız oradan? Bambaşka bir olaydı. Allah'ın bir mucizesi. Melek gibi uçtu. Kanatları yoktu bir tek" dedi. Zeynep Genç de "Kanatlarım var" diye cevap verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin ellerinden kayıp 2'nci kattan düşen down sendromlu Zeynep: Annem çok üzüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 2'nci kattaki dairenin balkonundan sarkıp, tutmaya çalışan annesinin ellerinden kayarak düştükten sonra, aşağıda bekleyen bir kişinin havada yakaladığı down sendromlu Zeynep Genç (12), “Ben çok iyiyim. Bir daha öyle şeyler yapmayacağım. Annem çok üzüldü” dedi. Baba İsmail Genç ise “Aşağıda alınan önlemler ve annesinin yukarıda yaptığı mücadelelerden dolayı kızıma hiçbir şey olmadı. Burnu bile kanamadı” diye konuştu.Olay, 25 Şubat'ta akşam saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'ndeki iki katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Down sendromlu Zeynep Genç, mutfak balkonun korkuluklarına çıkıp boşluğa doğru sarktı. Bu sırada mutfak tezgahında elma soyan anne, kızının sarktığını gördü ve hemen balkona koştu. Dakikalarca kızının ellerinden tutan ve onu yukarı çekmeye çalışan anneyi fark edenler yardıma koştu. Esnaf ve komşular, binaya merdiven dayadı. Ancak annesinin ellerinden kayan Zeynep düştü. Bu sırada balkonun altında bekleyen bir kişi, kızı havada yakalayıp, sert bir şekilde beton zemine düşmesine engel oldu. Zeynep Genç, olaydan yara almadan kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.‘KIZIMIN BURNU BİLE KANAMADI’Kızının olaydan yara almadan kurtulmasını sağlayan vatandaşlara teşekkür eden İsmail Genç, “Kızımın düşmesi, aşağıda alınan önlemler ve annesinin yukarıda yaptığı mücadelelerden dolayı kızıma hiçbir şey olmadı. Burnu bile kanamadı. Annesinin mutfakta kızına elma soyması, kızımın balkonun demirlerine çıkarak aşağıya bakmak istemesinin ardından sarkmasıyla yaşanan bir olaydır. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.Zeynep Genç ise “Ben çok iyiyim. Bir daha öyle şeyler yapmayacağım. Annem çok üzüldü” diye konuştu. Olayın tanığı esnaf Murat Tan, Zeynep Genç’e, “Nasıl uçtun kız oradan? Bambaşka bir olaydı. Allah’ın bir mucizesi. Melek gibi uçtu. Kanatları yoktu bir tek” dedi. Zeynep Genç de “Kanatlarım var” diye cevap verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulundu
        Sakarya Nehri'nde kadın cesedi bulundu
        Arkadaşlarına gösterdiği tabancadan çıkan mermi başına isabet etti, hastane...
        Arkadaşlarına gösterdiği tabancadan çıkan mermi başına isabet etti, hastane...
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar ettikten sonra kaybolan kadının cansız...
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar ettikten sonra kaybolan kadının cansız...
        Sakarya'da silahla kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi
        Sakarya'da silahla kazara kendini vuran kişi yaşamını yitirdi
        Sakarya'da düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
        Sakarya'da düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi
        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan mahalle ziyar...
        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan mahalle ziyar...